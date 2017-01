Stuttgart (lsw) - Die AfD im Landtag will die Zuschüsse des Landes für eine französische Gedenkstätte für die Opfer des NS-Regimes streichen und erntet dafür herbe Kritik.

In einem Antrag an den Finanzausschuss fordert die Fraktion, auf die Zuschüsse von 120 000 Euro pro Jahr für das Mémorial National de Gurs zu verzichten. Zur Begründung heißt es in dem Änderungsantrag zum Entwurf der Staatshaushaltplans 2017, der neu geschaffene Posten sei in Zeiten der Haushaltskonsolidierung nicht zu erklären. „Die Landesregierung vernachlässigt ihre Kernaufgaben.“ Laut dem Bundestagsabgeordneten Volker Beck (Grüne), Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, ist die Forderung ein Zeichen der geschichtsvergessenen Haltung der AfD.

In dem Lager am Fuße der Pyrenäen hielten die französischen Behörden seit 1940 auch 17 000 Juden fest, wie es in Angaben der Gedenkstätte heißt. Darunter waren auch tausende Juden aus Baden und der Pfalz. Mehrere Tausend von ihnen wurden ab 1942 in Vernichtungslager verschleppt. Die Gedenkstätte ist einer von drei Orten nationalen Gedenkens an die Opfer der deutschen Besatzung und der französischen Kollaborationsregierung von Vichy. AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen sagte, die Mittel für Gurs sollten für die Erhaltung historisch bedeutender jüdischer Friedhöfe und Gedenkstätten im Land eingesetzt werden.

Die SPD hatte bereits den Antrag der AfD auf Kürzungen bei der Landeszentrale für politische Bildung kritisiert. „Der AfD sind politisch aufgeklärte, gut informierte und gebildete Bürger und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrer rechten Ideologie offenbar ein Dorn im Auge“, sagte Ex-Innenminister Reinhold Gall.

Beck sagte, der Antrag mache deutlich, dass es nicht nur bei Äußerungen bleiben solle, sondern eine „erinnerungspolitische 180 Grad-Wende“, wie vom thüringische AfD-Chef Bernd Höcke verlangt, umgesetzt werden solle. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke nannte den Antrag exemplarisch für Meuthens reaktionäre Gesinnung. „Der Versuch, sich dem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte zu verweigern, ist sichtbarer Beleg für Herrn Meuthens Marsch stramm nach rechts außen.“