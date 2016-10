Stuttgart (dpa/lsw) - Das Oberlandesgericht Stuttgart verkündet am Donnerstag sein Urteil über vier mutmaßliche Islamisten, die eine ausländische terroristische Vereinigung unterstützt haben sollen. Die Bundesanwaltschaft hatte für Strafen zwischen zwei Jahren auf Bewährung und dreieinhalb Jahren Haft plädiert. Die Verteidigung verlangte einen Freispruch. Das Quartett soll die in Syrien aktive Gruppe Ahrar al-Scham vom Südwesten aus mit Stiefeln, Militärparkas und Krankenwagen versorgt haben.

Ahrar al-Scham ist neben der Nusra-Front die wichtigste Kraft des Rebellenbündnisses Dschaisch al-Fatah. Die Vereinigung ist einer der schärfsten Gegner des syrischen Regimes von Präsident Baschar al-Assad. Sie tritt für einen islamischen Gottesstaat ein. Für den Senat war es vor allem wichtig, zu klären, ob es sich bei Ahrar al-Scham um eine terroristische Vereinigung handelt.

Ende 2013 soll der 33 Jahre alte Hauptangeklagte über den mitangeklagten 50-Jährigen, einen Textilhändler von der Schwäbischen Alb mit deutschem Pass, rund 7500 Stiefel, 6000 Militärparkas und 100 Militärhemden im Wert von rund 130 000 Euro gekauft haben. Auch fünf gebrauchte Krankenwagen überführte der libanesische Hauptbeschuldigte laut Anklage von Deutschland aus an die „Islamische Bewegung der Freien Männer Großsyriens“.

Er soll nach Ansicht der Anklage für dreieinhalb Jahre wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland ins Gefängnis. Für den 50 Jahre alten Kleinunternehmer sieht der Generalbundesanwalt zwei Jahre mit Bewährung vor. Ein 32 Jahre alter Deutsch-Libanese, der militärisch nutzbare Funkscanner nach Syrien gebracht haben soll, soll zwei Jahre und sechs Monate ohne Bewährung hinter Gitter. Für einen 30-jährigen Libanesen plädierte die Bundesanwaltschaft auf zwei Jahre mit Bewährung, weil er in den Deal mit der militärischen Ausrüstung eingebunden war.

