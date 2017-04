Baden-Baden (sw) - Die Osterfestspiele in Baden-Baden beginnenheute (18 Uhr) mit einer Neuinszenierung von Puccinis „Tosca“. Es spielen die Berliner Philharmoniker unter Leitung von Sir Simon Rattle. Die lettische Sopranistin Kristine Opolais als Floria Tosca und der argentinische Tenor Marcelo Álvarez als Mario Cavaradossi stehen in dem Musikdrama auf der Bühne. Für Rattle ist es der letzte Besuch mit den Berliner Philharmonikern in Baden-Baden, er wechselt als Chefdirigent zum London Symphony Orchestra. Die Osterfestspiele dauern bis zum 17. April.

