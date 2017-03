Neu-Ulm (dpa/lsw) - Ausgerechnet zu einem Termin in der Polizeiinspektion ist ein 23-Jähriger ohne Führerschein mit dem Auto gefahren. Der Mann hatte eine Vorladung bekommen und sollte aufs Revier in Neu-Ulm kommen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, erschien der 23-Jährige auch tatsächlich zu dem Termin am Sonntag. Dummerweise war er aber mit seinem Wagen gefahren, obwohl ihm der Führerschein entzogen worden war. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

