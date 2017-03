Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen um die AfD-Landesspitze in Baden-Württemberg ist der Kreischef von Rems-Murr, Ralf Özkara, als Sieger hervorgegangen. In einer Stichwahl besiegte er am Samstag auf dem Landesparteitag in Sulz die Spitzenkandidatin der Südwest-AfD für den Bundestag, Alice Weidel. Für Özkara,den bisherigen Büroleiter von AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen, stimmten 224 Mitglieder. Auf die Unternehmerin Weidel entfielen 209 Stimmen.

Im ersten Wahlgang war noch ein dritter Kandidat angetreten, Quang Pham, der drei Stimmen erhielt. Weidel hatte zunächst mit 215 Stimmen zwar mehr als Özkara bekommen, aber nicht die erforderliche Mehrheit erreicht. Özkara war auf 212 Stimmen gekommen.

Während der Bewerbungsrede von Weidel hatte es Buh-Rufe und Beleidigungen aus dem Saal gegeben. Özkara war stark von Meuthen unterstützt worden, der in seiner Eröffnungsrede für die Trennung eines Vorstandsspitzenposten und eines Bundestagsmandats eingetreten war. Das wurde als ein Affront gegen Weidel angesehen.