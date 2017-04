Leutkirch (lsw) - Das härteste Ei - darum kämpfen die Leutkircher traditionell am Ostermontag beim „Klöckelmarkt“. Die Regeln seien einfach, sagt Organisator Gerhard Stör. Zwei Teilnehmer hauen ihre hartgekochten Eier an der Ober- und Unterseite gegeneinander. Das Ei, das heil bleibt, hat gewonnen. Der Besitzer bekommt das Ei des Verlierers.

Anzeige

Manche Spieler hätten auf diesem Wege schon zehn Trophäen gesammelt, sagt Stör. Aber was ist das Geheimnis der besonders guten Klöckel-Eier? Früher hätten die Bauern ihre Hühner vor dem Wettbewerb mit Eierschalen gefüttert, damit diese fester werden, sagt Stör. Was auch hilft: Die Eier beim Kochen zu drehen, damit die Luftblase auf der Seite bleibt. Ob braune oder weiße Eier vielversprechender seien, wisse er dagegen nicht, sagte Stör. Den Klöckelmarkt gebe es schon seit 120 Jahren. Früher hätten die Bauern dort auch Eier verkauft - daher der Name. Er selbst sei schon als Kind dabei gewesen, sagt der 74-Jährige.