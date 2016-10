Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen 51 Jahre alten Mann in Freiburg setzt die Polizei ganz dringend auf Zeugen. „Die Tat passierte auf einem Parkplatz hinter einer Kirche. Die Gegend ist belebt“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der Vorfall habe sich am 12. Oktober zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr ereignet, es müssten eigentlich Menschen in der Nähe gewesen sein. Auslöser des Streits war, dass der 51-Jährige öffentlich uriniert hatte. Er wurde von vier unbekannten Männern beleidigt und dann attackiert. Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

