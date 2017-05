Von Kathrin Drinkuth





Herdwangen - Thomas Schmid steht auf seinem Feld und schaut sich den Winterweizen an. Im Oktober wurde gesät, inzwischen sind die kleinen Pflänzchen rund zehn Zentimeter hoch. Wie sie sich entwickeln und wie viel Ertrag sie bringen, das wird der Landwirt ganz genau beobachten - und mit ihm Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg und der Uni Hohenheim in Stuttgart. Denn der Winterweizen ist Teil eines Pilotprojektes in Herdwangen (Kreis Sigmaringen): Über den Pflänzchen ist in fünf Metern Höhe eine riesige Solaranlage angebracht. Die Idee: Über dem Acker soll Energie erzeugt und am Boden Weizen, Kartoffeln, Kleegras und Sellerie geerntet werden.

Die Versuchsfläche umfasst nach Angaben des ISE-Projektleiters Stephan Schindele rund 2,5 Hektar, die Forschungsanlage beansprucht etwa ein Drittel eines Hektars. Die restliche Fläche dient als Vergleich, dort werden die gleichen Pflanzen angebaut, aber ohne Solarpaneele. Gefördert wird der Versuch, der seit September 2016 läuft, vom Bundesforschungsministerium mit 2,8 Millionen Euro. Neben der Behörde sind noch weitere Partner dabei, zum Beispiel das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die Elektrizitätswerke Schönau.

Die Stromerzeugung liege im grünen Bereich, sagt Schindele. „Was wir vorhergesehen haben, hat sich auch bestätigt.“ Für den Test wurden sogenannte bifaziale Module verwendet. Sie können die Sonneneinstrahlung von oben in Strom umwandeln und zugleich über die Rückseite reflektierte Strahlung aufnehmen. „Derzeit haben wir acht Prozent mehr Stromertrag als bei herkömmlichen Modulen. Das ist ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sind.“ Für Thomas Schmid von der Hofgemeinschaft Heggelbach ist ebenso wichtig, dass die Landwirtschaft unter den Solarpanels störungsfrei funktioniert. Als die Forscher mit der Projektidee auf sie zugekommen seien, hätten sie erstmal diskutiert, sagt der 61-Jährige. „Wie sieht das überhaupt aus, was für Folgen hat das für die Pflanzen, behindert uns das bei der Arbeit?“ Auch die Wissenschaftler mussten Fragen klären: Ist die Anlage sturm- und hagelfest, welche Kulturen kann man darunter anbauen und wie wirken sich Schatten und Niederschlag aus?

Was die Bauern jetzt schon sagen können: Beeinträchtigungen gibt es, vor allem beim Befahren des Ackers mit den Traktoren. „Das ist ein bisschen wie auf der Autobahn“, sagt Schmid. „Vorher hatte man vier Spuren, die durch weiße Striche getrennt waren und jetzt sind es eben Pfosten.“ Ähnlich sieht es Fraunhofer-Forscher Schindele. „Die Stützen erzeugen Mehraufwand“, sagt er. „Aber das ist auch legitim, der Landwirt hat ja auch einen Mehrnutzen.“ Denn die installierte Anlage kann den Strombedarf von rund 62 Haushalten decken.

Naturschützer beobachten das Projekt mit Wohlwollen. „Uns ist eine Solaranlage darüber allemal lieber als Mais für Biogasanlagen auf dem Feld“, sagt der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), Johannes Enssle. Zudem berge im Vergleich zur Solarenergie die Windkraft deutlich mehr Konfliktpotenzial.