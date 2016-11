Stuttgart (dpa/lsw) - Der Streik der Lufthansa-Billigtochter Eurowings in Düsseldorf und Hamburg hat sich am Dienstag auch auf Flüge im Südwesten ausgewirkt. Am Stuttgarter Flughafen sei ein Flug von und nach Hamburg gestrichen worden, sagte ein Sprecher am Dienstag in Stuttgart. Auch am Baden Airpark fiel eine Flugverbindung aus. Ein für den Abend geplanter Flug von und nach Hamburg finde nach derzeitigem Stand aber statt, sagte eine Sprecherin in Karlsruhe.

In Düsseldorf und Hamburg waren die Beschäftigten der Lufthansa-Tocher Eurowings zwischen 5.00 Uhr und 20.00 Uhr zum Arbeitskampf aufgerufen worden. Die Gewerkschaft und das Unternehmen streiten seit geraumer Zeit ums Geld und weitere Verbesserungen für das Kabinenpersonal. Am Mittwoch könnte es für Flugreisende noch schlimmer kommen. Dann wollen die Piloten des Eurowings-Mutterkonzerns Lufthansa streiken, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ankündigte.

Wie sich das auf die Lufthansa-Zubringerflüge von Stuttgart nach München und Frankfurt auswirken werde, sei aber noch unklar, so der Flughafen-Sprecher. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft der Vereinigung Cockpit (VC) alle Lufthansa-Flüge von Deutschland aus. Von Stuttgart sind am Mittwoch regulär fünf Flüge von und nach Frankfurt sowie vier Flüge von und nach München geplant. Lufthansa wolle am Nachmittag aber einen Ersatzflugplan veröffentlichen, sagte der Sprecher des Flughafens Stuttgart.

Anzeige