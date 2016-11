Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Wahl des rechtspopulistischen Republikaners Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten sorgt im Land für Sorge und für Appelle zur Besonnenheit. Unterstützer hat der radikale Populist keine unter den Politikern im Südwesten - mit Ausnahme der AfD und ihres Fraktionschefs.

Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist bei der US-Wahl eingetreten, „was lange Zeit undenkbar schien“. Es gebe viele Befürchtungen, „wie es in den USA nun weitergeht und wie sich das Verhältnis zu Europa gestalten wird“, teilte Kretschmann gestern in Stuttgart mit. Zugleich gelte es, die Wahl anzuerkennen. „Wir müssen uns nun für den Erhalt der guten wirtschaftlichen und außenpolitischen Beziehungen mit den USA einsetzen und diese auch mit dem neuen Präsidenten pflegen.“

Trumps Sieg muss laut Kretschmann „als Warnung dienen“. Auch in Europa, in Frankreich, Polen, Österreich und auch in Deutschland grassiere Unmut über die Politik und mache sich Verunsicherung breit. Die westliche Welt lebe aber von ihren liberalen Werten. „Freiheit in Verantwortung, Vielfalt und Toleranz prägen unseren Lebensstil und unsere Gesellschaft.“ Die Aufgabe sei, dieses Wertefundament weiterzuentwickeln. „Wir dürfen dabei jene, die zweifeln und von Ängsten geplagt sind, nicht alleine lassen. Wir müssen alles daran setzen, sie zu erreichen, mit ihnen zu reden und sie davon abhalten, den Weg der Rechtspopulisten einzuschlagen“, appellierte der Ministerpräsident.

Strobl: Wie nach dem Brexit

Der CDU-Landeschef und Vize-Ministerpräsident, Innenminister Thomas Strobl, erklärte, das Ergebnis habe man „vielleicht nicht erwartet, aber doch irgendwie befürchtet“. Es fühle sich an wie nach der Brexit-Nacht: Man halte den Ausgang immer noch für sehr unwahrscheinlich - auch wenn er feststeht. Europa, Deutschland und Baden-Württemberg würden selbstverständlich mit Trump zusammenarbeiten. Er baue darauf, dass der künftige US-Präsident wisse, dass er nach diesem Wahlkampf, der Gräben gerissen hat, das Volk wieder zusammenführen müsse. Strobl hofft, dass auch mit Trump als Präsident „Amerika ein stabiler Bündnispartner in der Welt bleibt“. Gerade für die Wirtschaft im Land sei eine verlässliche Partnerschaft mit den USA außerordentlich wichtig.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Schwarz erklärte, „wir sehen mit Sorge, dass blanker Populismus sich mehr und mehr durchzusetzen vermag“. In Deutschland dürfe man es nicht so weit kommen lassen, dass Hass und Diskriminierung, „die sich als Populismus tarnen“, mehrheitsfähig werden. „Wir müssen Politik für die Menschen machen, die sich abgehängt oder nicht verstanden fühlen, und wir müssen uns Tag für Tag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einsetzen.“ Deutschland und Europa müssten den Klimaschutz stärker in die transatlantischen Beziehungen tragen. Es gelte zudem jetzt mehr denn je, die gerade für das Land wichtige Beziehung zu den USA „auf zivilgesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene zu stärken“, fordert Schwarz.

SPD-Landeschefin Leni Breymaier zeigte sich entsetzt. „Testosteron und Aggression ziehen ins Weiße Haus ein. Das finde ich ziemlich bitter. Mein Frauenherz blutet. Und mein linkes Herz blutet auch“. Der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch, erklärte, niemals hätte er es für möglich gehalten, dass die USA mit Trump „einen Präsidenten wählen, der bewusst die Unwahrheit sagt, Minderheiten diskriminiert, ein sexistisches Frauenbild hat und Wahlkampf mit völlig haltlosen Versprechungen gemacht hat“. Dennoch müsse man „die guten transatlantischen Beziehungen fortsetzen. “

FDP: Sieg mit simpler Botschaft

Für FDP-Landeschef Michael Theurer ist „Besonnenheit statt Aktionsmus“ nun das Gebot. Gewonnen habe Trump mit der simplen Botschaft, Amerika wieder stark zu machen. Eine Reihe seiner Ankündigungen im Wahlkampf biete „Anlass zur ernsthaften Besorgnis“, etwa, dass die USA sich aus der weltweiten Verantwortung isolationistisch zurückziehen und eigene Interessen auch gegenüber Verbündeten durchsetzen würden. Zunächst liege es am neuen US-Präsidenten, seine Vorstellungen zur Zukunft des transatlantischen Verhältnis zu konkretisieren. Die Antwort auf die Wahl Trumps ist für den FDP-Chef die Rückbesinnung Europas auf eigene Stärken und Werte. FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke erklärte, mit Trump werde „der Trivialpopulismus immer mehr hoffähig“.

Die AfD-Fraktion gratulierte Trump. Der Wille der US-Bürger sei zu akzeptieren und „nicht als Sieg des Populismus über die Vernunft zu beklagen“. Statt über Trumps Sieg zu lamentieren, sei es angebracht, nach den Gründen zu fragen, weshalb seine Gegenkandidatin haushoch verloren hat. „Das Establishment muss erkennen, dass man nicht auf Dauer am Volk vorbei regieren kann. Trump wurde zurecht für seinen Mut belohnt, sich gegen verfilzte Strukturen aufzulehnen und unbequeme Wahrheiten anzusprechen“, erklärte AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen.