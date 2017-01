Von Hermann Neu





Stuttgart/Karlsruhe - Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts, die rechtsextreme NPD nicht zu verbieten, herrscht im Südwesten nicht nur Enttäuschung: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der auf Länderseite den Verbotsprozess mit betrieben hatte, sieht es als „sehr, sehr wichtig“ an, dass die Karlsruher Richter die Verfassungsfeindlichkeit der NPD festgestellt hätten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält die NPD weiterhin für gefährlich. Er warnt aber vor einem möglichen dritten Anlauf für ein Verbot. Schon bisher habe er „sehr zur Vorsicht“ geraten. „Gut gemeint ist häufig nicht gut gemacht“, kommentierte der Minister die letztlich erfolglosen Klage des Bundesrats.

Bereits im Jahr 2003 hatte sich das Verfassungsgericht gegen ein Verbot ausgesprochen. Damals hatte sich gezeigt, dass die NPD von V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt war.

Anzeige

Zum Zeitpunkt der Einreichung der aktuellen Klage war Kretschmann Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Den Hinweis Strobls, die Klage sei nicht gut gemacht gewesen, will er nicht auf sich sitzen lassen: Der Bundesrat habe nicht davon ausgehen können, dass das oberste Gericht von einem präventiven Verbot abrücke. Aufgrund der mangelnden Größe der NPD hätten unter diesen Bedingungen die Voraussetzungen für ein Verbot gefehlt. Dies gelte es zu respektieren.

Auch Strobl wertet die klare Feststellung positiv, dass die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist. Die NPD haben eine Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus, sie sei undemokratisch, rassistisch und antisemitisch. Dies decke sich mit den Erkenntnissen der Landesbehörden. Das aktuelle Urteil habe daher auf die Einschätzung der verfassungsfeindlichen Ziele der Partei keinen Einfluss. Die Arbeit der Behörden werde sich nicht verändern.

Strobl sieht die NPD im „organisatorischen und finanziellen Zerfallsprozess“. Ihre Erfolgsaussichten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, seien gering. Insofern sei die Argumentation des Verfassungsgerichts zutreffend. Dies könne sich aber ändern, daher werde man weiter ein scharfes Auge auf die NPD haben.

Die SPD appellierte, es gelte, das NPD-Urteil ohne Wenn und Aber zu respektieren. Fraktionschef Andreas Stoch erklärte, dass die NPD nicht verboten wird, ändere nichts daran, „dass wir sie weiter für verfassungsfeindlich halten“. Es bleibe „bei unserem politischen Kampf gegen ihre Aktivisten wie Anhänger. Dafür werden wir Erfolg versprechende repressive wie präventive Methoden einsetzen“. Der Verbreitung wie Ausbreitung brauner Gesinnung müsse „ein Riegel vorgeschoben werden“. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts dürfe aber nicht „als Freibrief für verfassungsfeindliches Treiben von rechtsextremen Gruppen missverstanden werden.

Liberalen-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erinnerte daran, die FDP sei von Anfang an der Ansicht gewesen, dass auch der zweite Versuch, die NPD zu verbieten, falsch sei. „Extremisten bekämpft man mit guter Politik und Präventionsprogrammen.“ Statt sich um die immer erfolglosere NPD zu kümmern und Energie in das aussichtslose Verbotsverfahren zu stecken, hätten sich die Landesregierungen „mit ihren Sicherheitsbehörden lieber auf die rechtsextremen Bewegungen konzentrieren sollen, die an Zulauf gewinnen.“