Waiblingen (dpa/lsw) - Wegen eines Brandes im Zentrum von Waiblingen musste am Samstag eine Notfallpraxis evakuiert werden. Mehrere Patienten seien in Sicherheit gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache vor einem Komplex mit Gebäuden ausgebrochen, in denen sich Geschäfte, Büros und eine Bar befinden. Augenzeugen berichteten von einem Containerbrand, der rasch auf die Häuser übergriff. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle.

