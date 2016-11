Blumen und Kerzen stehen am 11.11.2016 in Gedenken der getöteten Endingerin auf und um den Stadtbrunnen in Endingen.

Blumen und Kerzen stehen am 11.11.2016 in Gedenken der getöteten Endingerin auf und um den Stadtbrunnen in Endingen. Foto: dpa

Endingen/Freiburg (dpa/lsw) - Nach den ungeklärten Morden an zwei Frauen in Freiburg und dem nahegelegenen Endingen treten die Ermittler weiter auf der Stelle. „Es gibt keine heiße Spur, keinen Tatverdacht und keinen Hinweis, ob die beiden Taten zusammenhängen“, erklärte ein Sprecher der Ermittler zu dem Endinger Verbrechen am Mittwoch. In einem Waldstück zwischen Endingen und dem Nachbarort Bahlingen war vor sechs Tagen die Leiche einer Joggerin gefunden worden. Die 27-Jährige wurde sexuell missbraucht und getötet.

Die Sonderkommission „Erle“ gehe momentan rund 360 Spuren und Hinweisen nach, so der Sprecher weiter. Zur Todesursache gibt es weiter keine Angaben. Die Spurensuche war am Dienstag abgeschlossen worden. Ob es verwertbare DNA-Spuren gibt, ist noch offen. Sollte es solche Spuren geben, könnten diese mit denen des Freiburger Frauenmordes abgeglichen werden. „Das geht dann relativ schnell.“

Im Fall der Mitte Oktober in Freiburg vergewaltigten und getöteten Studentin sucht die Polizei seit Wochen nach dem Täter. Mehr als 1000 Spuren würden bearbeitet, rund 940 Menschen seien vernommen worden. Inzwischen hätten mehr als 190 Männer freiwillig eine Speichelprobe abgegeben, sagte eine Sprecherin. Am Abend sollte sich die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY - ungelöst“ mit den Fällen beschäftigen.