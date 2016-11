Kerzen und Gedenkbriefe stehen am 15.11.2016 in Endingen am Stadtbrunnen. Im Fall der getöteten 19 Jahre alten Studentin in Freiburg setzen die Ermittler auf die Ergebnisse von DNA-Analysen. «Die Sonderkommissionen ermitteln intensiv weiter», sagte ein Sprecher der Freiburger Polizei am Sonntag (20.11.2016). Foto: Archivbild: dpa