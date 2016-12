Stuttgart (dpa/lsw) - Nirgends in Deutschland hat es 2016 so viel geregnet wie in Baden-Württemberg. Die Niederschlagsmenge betrug rund 965 Liter pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Im Nordschwarzwald verzeichnete der DWD örtlich sogar mehr als 2000 Liter pro Quadratmeter - es war damit das niederschlagsreichste Gebiet Deutschlands. Extreme Wolkenbrüche hatten am 29. Mai zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall meterhohe Flutwellen verursacht, verbreitet fielen an diesem Tag rund 100 Liter pro Quadratmeter. Die Flut forderte drei Todesopfer.

Mit 9,3 Grad zählt das Bundesland eher zu den kühleren Regionen Deutschlands. Nur in Bayern und Thüringen war es 2016 im Schnitt noch kälter mit 8,9 Grad bzw. 9,2 Grad.

Anzeige

Insgesamt war das zu Ende gehende Jahr in Deutschland laut DWD aber deutlich zu warm. Mit 9,6 Grad lag es um 1,4 Grad über dem langjährigen Mittel. Die Temperaturrekorde der beiden Vorjahre wurden jedoch nicht erreicht.