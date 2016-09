Filderstadt/Stuttgart (sto) – Der scheidende SPD-Landeschef Nils Schmid plant den Wechsel in die Bundespolitik: Wie unsere Zeitung aus Parteikeisen erfuhr, soll der frühere Finanz- und Wirtschaftsminister bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 im Wahlkreis Nürtingen antreten. Der Vorstand des SPD-Kreisverbands will bei einer Sitzung heute Abend die Weichen für Schmids Kandidatur stellen und den 43-Jährigen morgen offiziell als Kandidaten vorstellen. Schmid hatte die Südwest-SPD im Frühjahr als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt. Die Partei erreichte dabei mit 12,7 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis; für eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen fehlte die Mehrheit. Den SPD-Landesvorsitz gibt Schmid am 22. Oktober ab. Designierte Nachfolgerin ist seine bisherige Stellvertreterin, Verdi-Landesbezirksleiterin Leni Breymaier. Sollte Schmid in den Bundes­tag gewählt werden, müsste er auch sein Landtagsmandat aufgeben. Der bisherige SPD-Abgeordnete im Wahlkreis Nürtingen, Rainer Arnold, hatte Mitte September erklärt, nach fünf Legislaturperioden nicht erneut zu kandidieren. Wichtiger als die Nominierung im Wahlkreis ist für Schmid allerdings ein sicherer Platz auf der Landesliste der SPD, die auf einem Parteitag am 11. März in Schwäbisch Gmünd aufgestellt werden soll.

