Stuttgart (dpa/lsw) - Die Realschulen im Südwesten sollen künftig Schüler einer Jahrgangsstufe je nach Leistung in unterschiedlichen Klassen unterrichten können. Bislang war es nur möglich, in den Klassen 7 und 8 innerhalb einer Klasse in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch zu differenzieren. Das Kabinett hat das neue Realschulkonzept von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Dienstag zur Anhörung freigeben. „Das Ziel ist mehr Leistung und Qualität“, betonte Eisenmann. Die Schulart werde gestärkt, damit sie besser auf die wachsende Unterschiedlichkeit der Schüler reagieren könne.

Um das Konzept umzusetzen, sollen die den Schulen frei verfügbaren Poolstunden von derzeit 8 stufenweise bis zum Schuljahr 2020/2021 auf 20 erhöht werden. Im Endausbau kosten die Neuerungen - darunter die gezielte Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen - 618 Lehrerstellen.

Anzeige