Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter im Südwesten wird wechselhaft - in der neuen Woche kommen Regen und Wind. In der Nacht zum Montag sollen Wolken über das Land ziehen, die Regen mit sich bringen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. Ab Dienstag wird es demnach stürmisch, in den Berglagen kann es zu starken Böen kommen. Das unbeständige Wetter soll sich dem Meteorologen zufolge bis Freitag halten. An diesem Sonntag sollte es ihm zufolge vorher aber noch einmal schön werden - in der Rheinebene mit bis zu 11 Grad und Sonnenschein.

