Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergischen Hochschulen verzeichnen immer mehr Studenten. Zum laufenden Wintersemester sind dort rund 363 000 Menschen eingeschrieben - 1,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit sei eine neue Rekordmarke erreicht, teilte das Statistische Landesamt am Freitag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mit. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Studenten um rund ein Fünftel gestiegen. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) nahm die neuen Zahlen zum Anlass, um vor Einsparungen in der Wissenschaft zu warnen. «Wir wollen unsere Hochschulen unterstützen, damit sie die Qualität im Studium noch weiter ausbauen und sich im nationalen wie internationalen Wettbewerb stark positionieren können», teilte sie in Stuttgart mit. So müsse der Bund seine Mittel für zusätzliche Studenten auch nach dem Jahr 2020 gewähren.

