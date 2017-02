Stuttgart/Karlsruhe (lsw) - Närrisches Treiben mit Autosperren und Videoüberwachung: Auch wenn die Sicherheitsbehörden keine Erkenntnisse über konkrete Gefährdungen haben, gibt es zu Fastnacht im Südwesten vielerorts ein erweitertes Sicherheitskonzept. Wie Stadt und Polizei gestern in Karlsruhe mitteilten, sollen dort erstmals auch Autosperren auf Zufahrtswegen aufgebaut werden. Das sei eine Konsequenz aus dem Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin im vergangenen Dezember. Die Polizei verstärke ihre Präsenz im Vergleich zum Vorjahr noch einmal, sagte Polizeieinsatzführer Dieter Hoffert in Karlsruhe.

Beim Höhepunkt und Abschluss des närrischen Treibens, dem Umzug durch die Innenstadt am 28. Februar, würden bis zu 200 Beamte in Uniform und Zivil eingesetzt. Es gebe aber keine Erkenntnisse über eine konkrete Gefährdung der Veranstaltungen. Wo man in den vergangenen Jahren Erfahrungen mit Kriminalität gemacht habe, werde auch Videoüberwachung eingesetzt.

Auch bei anderen Fasnetsveranstaltungen im Südwesten arbeitet die Polizei mit jeweils angepassten Sicherheitskonzepten. Diese würden in Zusammenarbeit mit den Kommunen, Veranstaltern und anderen Einsatzkräften erstellt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Tuttlingen. So habe beispielsweise Ende Januar die Feuerwehr beim Zähringertreffen in Villingen-Schwenningen schwere Fahrzeuge benutzt, um die Zufahrtsstraßen zu der Veranstaltung zu sperren. Außerdem sei die Polizei bei Umzügen oder Narrenbällen sehr präsent, sagte der Sprecher weiter. An verschiedenen Orten - vor allem an solchen, an denen es bereits in der Vergangenheit zu Vorfällen kam - gebe es zudem eine stationäre oder mobile Kameraüberwachung. „Die Sicherheitskonzepte sind sicher auch ein Resümee aus den Vorfällen von Berlin“, sagte der Sprecher.

Vor einigen Tagen hatte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) angekündigt, dass die Polizei bei den großen Fastnachts-Veranstaltungen im Südwesten deutlich sichtbar auftreten werde. Eine hohe Präsenz der Beamten mit Waffen und Schutzausstattung mache die Umzüge und Feste objektiv und subjektiv sicherer. Zu den mit den Kommunen abgestimmten Sicherheitskonzepten gehören nach Strobls Angaben auch Videoüberwachungen und technische Möglichkeiten, unberechtigtes Einfahren von Fahrzeugen zu ver- hindern.