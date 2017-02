Stuttgart (dpa/lsw) - Dem Südwesten steht wechselhaftes Wetter mit Wolken und Sonnenschein bevor. Nachdem am Donnerstag noch das Sturmtief „Thomas“ mit orkanartigen Böen mit bis zu 115 Kilometern pro Stunde herrschte, wird das Wetter am Wochenende wechselhaft, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag sagte. In der Nacht auf Freitag schwächt sich der Sturm ab. Es kommt laut DWD zu Schneefall und Gefahr durch glatte Straßen. Am Freitag soll es abwechselnd Sonne und Bewölkung mit Schauerwetter geben. Am Wochenende soll das Wetter im Ländle wolkig und heiter werden. Vereinzelt kann es Regen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 14 Grad.

