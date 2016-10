Weissach im Tal (dpa/lsw) - Ein 45 Jahre alter Mann, der in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) mit einer Luftdruckwaffe auf vorbeifahrende Autos geschossen hat, ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das Amtsgericht habe die Einweisung angeordnet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann habe unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung gehandelt. Er schoss auf sechs Autos sowie zwei Jugendliche. Die traf er jedoch nicht. Er traf eine gegenüberliegende Hauswand. Die Festnahme erfolgte durch Spezialkräfte der Polizei. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

