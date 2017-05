Kirchheim (pol) - Am Samstag kurz vor 23 Uhr ist ein 45-Jähriger Mann aus Kasachstan über einen Zaun auf das Areal einer Recycling-Firma in der Nürtinger Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei zapfte der Täter dort aus einem Baufahrzeug mehrere Liter Diesel ab und füllte diesen in Kanister um. Beim Betreten des Areals löste er die Alarmanlage aus. Mit insgesamt elf Streifenbesatzungen wurde das Areal sofort umstellt. Zur Absuche des weitläufigen Areals wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Die Hubschrauberbesatzung konnte eine Person feststellen, welche vom Tatort wegrannte. Mithilfe eines Polizeihundes konnte der 45-Jährige unweit des Areals vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme erlitt der Täter durch einen Hundebiss leichte Verletzungen.

