Zwingenberg (dpa/lsw) - Zwei Wochen nach einem Bootsunfall bei Zwingenberg (Neckar-Odenwald-Kreis) haben die Behörden eine Leiche aus dem Neckar geborgen. Das teilte die Wasserschutzpolizei in Göppingen am Mittwoch mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es um den 36-Jährigen, der bei dem Unglück mit einem selbstgebauten Angelboot am 10. April in den Fluss gefallen war, sagte eine Sprecherin. Der Bootseigentümer und ein Passagier waren damals bei einem Wendemanöver über Bord gegangen. Der 34 Jahre alte Mitfahrer konnte sich retten. Hingegen hatte die Wasserschutzpolizei den Eigentümer trotz intensiver Suche nicht lebend bergen können.

Anzeige