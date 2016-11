Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Die Polizei in Schwäbisch Hall hat einen mutmaßlichen Seriendieb auf frischer Tat gefasst. Der 37 Jahre alte Mann soll seit April mindestens 66 Diebstähle begangen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei hatte der Dieb es vor allem auf Handtaschen und Geldbörsen abgesehen, die er aus unverschlossenen Autos vor Einkaufsläden im Landkreis Schwäbisch Hall stahl. In 14 Fällen soll der Mann auch Geld von gestohlenen EC-Karten abgehoben haben. Mithilfe eines Fotos kamen die Beamten dem Dieb nun auf die Spur. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 30 000 Euro.

Anzeige