Konstanz (dpa/lsw) - Ein 51-Jähriger, der mehr als einhundert Einbrüche begangen haben soll, ist in Konstanz festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Verdächtige offenbar seit 2016 überwiegend in den Landkreisen Konstanz, Offenburg und Rottweil aktiv. Dabei sei er stets nach dem gleichen Muster vorgegangen: Er habe ein Fenster aufgebohrt und sei dadurch in das Gebäude eingestiegen. Der 51-Jährige habe vor allem nach Bargeld und Mobiltelefonen gesucht, aber auch Schmuck und Uhren entwendet. Die Ermittler kamen dem Beschuldigten nach Zeugenhinweisen auf die Spur - und erwischten den Mann schließlich in Aktion. Eine 36-Jährige und ein 48-Jähriger aus Rottweil stehen zudem in Verdacht, ihn mit Fahrdiensten und beim Ausbaldowern von Tatobjekten unterstützt zu haben, hieß es bei der Polizei weiter. Den Schaden durch den Diebstahl schätzen die Beamten auf mehr als 175 000 Euro. Der Mann habe in der Schweiz und in Österreich als „Fensterbohrer“ bereits mehrere Haftstrafen verbüßt.

