Stuttgart/Potsdam (lsw) - In einer bewegenden Rede hat die 21-jährige Jesidin Nadia Murad im brandenburgischen Landtag für die Aufnahme von Flüchtlingen ihrer Glaubensgemeinschaft geworben. „Wir haben die schlimmsten Verbrechen erlebt, Vergewaltigung und sexuelle Versklavung“, berichtete die Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen gestern zu Beginn der Plenarsitzung. „Und ich weiß von mehr als 3000 Frauen, Kindern und Männern, die noch immer in der Gefangenschaft des IS sind.“

Murad war nach ihrer Flucht über ein Aufnahmeprogramm für traumatisierte Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gelangt. Die Regierung in Stuttgart hatte ein bundesweit einzigartiges Projekt aufgelegt und um die 1000 Opfer der Terrormiliz IS aufgenommen. Der Landtag in Potsdam hatte sich im vergangenen Dezember mit großer Mehrheit für die Aufnahme einer begrenzten Zahl von Jesiden ausgesprochen. Murad setzt sich inzwischen bei Reisen in der ganzen Welt für ihre verfolgten Landsleute ein. Sie war selbst vor drei Jahren von der Terrormiliz IS aus ihrem Heimatdorf im Nordirak verschleppt worden. Murad appellierte an die Völker der Welt, die Tausenden Flüchtlinge aufzunehmen, die noch in Camps leben müssten.