Strafstunden für wiederholtes Schulschwänzen: Die 17-jährige Janine überstreicht in einer Unterführung in Ispringen Graffitis. dpa

Von Anika von Greve-Dierfeld und Uli Deck





Pforzheim - Schulschwänzer, Ladendiebe, Gewalttäter: In Pforzheim müssen jugendliche Delinquenten ab und zu gemeinsame Sache machen - und zwar beim Putzen, Müllsammeln, Graffiti wegschrubben. Um die 70 Jugendliche, vornehmlich Jungen und fast alle unter 18, haben sich an einem Novembersamstag eingefunden, um in Pforzheim die ihnen aufgebrummten Arbeitsstunden abzuleisten. Zweimal im Jahr organisiert das Haus des Jugendrechts der Stadt solche Großreinigungsaktionen und steht damit beispielhaft für die Arbeit mit straffälligen Jugendlichen.

Die Pforzheimer Einrichtung ist eine von inzwischen drei Häusern des Jugendrechts in Baden-Württemberg. 1999 hatte das bundesweit erste Haus in Stuttgart seine Arbeit aufgenommen; 2012 folgte das in Pforzheim und im vergangenen Jahr eines in Mannheim. Ähnliche Häuser in Heilbronn und Ulm sollen nach Angaben des Justizministeriums folgen, auch Ludwigsburg sei sehr interessiert, erzählt Thomas Hoffmann, Leiter des Hauses des Jugendrechts in Pforzheim.

Ihre Aufgabe: In jedem Einzelfall eines kriminellen Jugendlichen sollen Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt, gerne auch Arbeitsamt oder das zuständige Amtsgericht möglichst an einem Tisch sitzen, in Fallkonferenzen gemeinsam das Vorgehen beraten und damit letztlich dazu beitragen, dass die Jugendlichen nicht nur angemessen bestraft werden - sondern auch wieder auf den richtigen Weg kommen. Was das sonst noch bringt? „Die Wege sind kurz, die Kommunikation besser“, sagt Hoffmann. Um rund 900 Beschuldigte vor allem aus Pforzheim kümmert sich sein Haus jährlich. Die Verfahren wurden dank der engen Abstimmung deutlich verkürzt oder im Gegenzug für abzuleistende Arbeitsstunden eingestellt.

Positive Erfahrungen

Aus dem vergleichsweise jungen Mannheimer Haus hört man ähnliches: Im ersten Jahr seines Bestehens sei die Verfahrensdauer bei mehr als 80 Prozent auf mindestens acht Wochen verkürzt worden. Rund die Hälfte davon dauerten sogar nur bis zu vier Wochen, berichtet ein Sprecher des zuständigen Bildungsdezernats der Stadt. „Früher dauerten die Verfahren zwischen drei und sechs Monaten.“

Insgesamt sinkt die Zahl der straffällig gewordenen Jugendlichen in Baden-Württemberg seit einigen Jahren. Nach Angaben aus dem Justizministerium wurden im Jahr 2015 knapp 4400 Jugendliche verurteilt - der niedrigste Stand seit 1991. Das hat viele Gründe, unter anderem eben auch „die schnelle und konsequente staatliche Reaktion auf das kriminelle Verhalten junger Menschen“, heißt es beim Ministerium. „Die Häuser des Jugendrechts sind eine sinnvolle Einrichtung“, bilanziert Minister Guido Wolf (CD).

Wieviele es inzwischen bundesweit gibt, ist nicht ganz klar. Das Bundesjustizministerium habe jedenfalls keine Zahlen und evaluiert die Arbeit der Häuser nicht, sagt eine Sprecherin. Hoffmann schätzt ihre Zahl auf 14; danach haben viele Bundesländer kein solches Haus; manche dagegen mehrere: In Rheinland-Pfalz gibt es fünf; die Erfahrungen seien durchweg positiv, heißt es vom dortigen Justizministerium. Von einer flächendeckenden Versorgung ist Deutschland aber weit entfernt.

Wäre das überhaupt gewünscht? Nicht von allen. „So segensreich die Häuser des Jugendrechts im Einzelfall vor Ort sein können - ein Königsweg ist das nicht“, sagt die Bundesvorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen (DVJJ), Theresia Höynck. Sie sieht die Gefahr „struktureller Probleme“: Etwa, dass durch das Modell die Grenzen zwischen Jugendhilfe und Strafverfolgungsbehörden zu stark verwischen. „Die Polizei muss verfolgen. Die Jugendhilfe wiederum darf kein strafender Arm sein.“

Die 17-Jährige Janine ist an dem Novembermorgen schon zum wiederholten Mal bei einem Arbeitseinsatz dabei. Bislang hat sie fast immer mit Müllsammeln ihre Strafstunden wegen Schulschwänzerei abgetragen. War nicht so klasse, sagt sie. Jetzt durfte sie schon zum zweiten Mal Graffiti überstreichen, diesmal in einer Fußgängerunterführung in Ispringen (Enzkreis). Gefällt ihr wesentlich besser. Schulschwänzen will sie nicht mehr und ein Ziel hat sie auch: Sie möchte Altenpflegerin werden.