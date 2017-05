Argenbühl (dpa/lsw) - Beim Überholen eines Autos ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann das Auto am Vortag bei Argenbühl (Kreis Konstanz) überholen wollen, obwohl ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Beide Fahrer bremsten, konnten den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch die heftige Kollision sei das Motorrad auseinandergerissen und der 50-Jährige in den Straßengraben geschleudert worden, hieß es bei der Polizei weiter. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der entgegenkommende 46 Jahre alte Autofahrer kam ins Krankenhaus.

