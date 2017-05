Braunsbach (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf nasser Fahrbahn zu schnell gefahren und hat sich bei einem Unfall in der Nähe von Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) schwere Verletzungen zugezogen. Er kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Betonvorrichtung an einem Straßenrand auf der Kreisstraße 2559, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Höhe des Sachschadens bei dem Unfall am Freitag war zunächst nicht bekannt.

Anzeige