Freiburg (dpa/lsw) - Knapp zwei Monate nach der Festnahme des Tatverdächtigen im Fall des Sexualmords von Freiburg hat die Polizei ihre nach der Tat gebildete Sonderkommission aufgelöst. Die Ermittlungen sind weitgehend abgeschlossen, wie die Polizei am Dienstag in Freiburg mitteilte. Die Staatsanwaltschaft übernehme nun. Der Verdächtige schweige weiter.

Hussein K. wird vorgeworfen, Mitte Oktober vergangenen Jahres eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und ermordet zu haben. Er war Anfang Dezember festgenommen worden und sitzt seither in Haft. Täter und Opfer kannten sich den Ermittlungen zufolge nicht.

Eigenen Angaben zufolge ist Hussein K. 17 Jahre alt und stammt aus Afghanistan. Er kam im November 2015 als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling ohne Papiere nach Deutschland, in Freiburg lebte er bei einer Pflegefamilie. Die Polizei hatte seine DNA-Spuren am Tatort gefunden. Rechtsmediziner sind derzeit dabei, sein Alter herauszufinden. In den nächsten Wochen sollen Ergebnisse vorliegen.

Die Polizei hatte seit Mitte Oktober mit bis zu 63 Beamten rund 2350 Menschen befragt und war 2100 Hinweisen und Spuren nachgegangen, um das Tatgeschehen zu erhellen. Einen Zusammenhang zum Sexualmord an einer 27 Jahre alten Joggerin drei Wochen später in Endingen bei Freiburg gibt es demnach nicht.

