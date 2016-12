Hechingen (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Schuss auf einen 22-Jährigen in Hechingen (Zollernalbkreis) ist das Motiv für die Tat weiter unbekannt. Von den zwei wegen Mordverdachts festgenommen Personen habe bislang keine ein Geständnis abgelegt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage mit. Im Zusammenhang mit der Tat wurden zwei weitere Personen wegen eines Rauschgiftdelikts festgenommen. Die Polizei vermutet eine Tat im Drogenmilieu. Die Festnahmen haben in Hechingen und im nahegelegenen Burladingen stattgefunden.

In Hechingen entwickelten sich derweil Spekulationen darüber, dass der 22-Jährige ein Zufallsopfer war und der Schuss eigentlich einen anderen treffen sollte. „Die Staatsanwaltschaft wird sich an den Spekulationen aber nicht beteiligen, sondern die Ermittlungsergebnisse abwarten“, sagte eine Sprecherin. Die Ermittlungsgruppe „Staig“ arbeitet mit 40 Mitarbeitern an der Aufklärung. Der 22-Jährige war am Donnerstagabend kurz nach dem Verlassen einer Spielhalle auf der Straße mit nur einem Schuss aus einem vorbeifahrenden Auto getötet worden.och kein Motiv N

