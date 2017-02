Heilbronn (dpa/lsw) - Wegen Mordes an einer 70-Jährigen hat das Landgericht Heilbronn einen Mann am Dienstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hat der 27-Jährige die schlafende Frau in der Nacht zum 19. Mai in ihrem Haus in Bad Friedrichshall erst geschlagen und dann erdrosselt, um ihre Wertsachen zu stehlen.

Mit dem Strafmaß folgte das Gericht dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Der Mann hatte nach der Tat arabische Schriftzeichen in dem Haus angebracht. Die Ankläger hatten ihm auch Mord aus religiösen Gründen vorgeworfen. Diese sah das Gericht hingegen nicht als bestimmend. Vielmehr seien die arabischen Schriftzeichen ein Versuch gewesen, eine falsche Spur zu legen. So wollte der Mann sunnitischen Glaubens demnach erreichen, dass die Tat wirkt, als habe sie ein Täter des verhassten schiitischen Glaubens begangen.