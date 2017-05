Pforzheim (dpa/lsw) - Ein 51 Jahre alter Mofa-Fahrer ist am Donnerstagmittag in Pforzheim tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der Mann plötzlich in Schlangenlinien gefahren. Er kam von der Fahrbahn ab, streifte einen Laternenmast und prallte schließlich auf ein geparktes Auto. Er starb noch an der Unfallstelle.

