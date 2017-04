Stuttgart (lsw) - Nach Krawallen von Fußballfans bei sogenannten Hochrisikospielen sucht die Landespolitik nach Wegen, die Sicherheit zu erhöhen.

Bei der Partie des VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC vor zweieinhalb Wochen war es beinahe zum Spielabbruch gekommen, weil Anhänger Pyrotechnik im Stadion gezündet hatten. Gestern hatte sich der Innenausschuss des Landtags in Stuttgart mit den Fankrawallen befasst. Unterdessen ist eine Debatte um verschärfte Kontrollen von Fußballfans bei Hochrisikospielen entbrannt: Es hatte Beschwerden über Sicherheitschecks gegeben.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) will gemeinsam mit Fußballvereinen ein Handlungskonzept erstellen. Dazu soll es vor der Sommerpause ein Treffen geben. SPD-Fraktionsvize Sascha Binder kündigte zudem an, dass die Vorkommnisse noch vor der Sommerpause abermals auf die Tagesordnung des Landtags-Ausschusses kommen sollen. Dann sollen - anders als gestern - auch Vertreter der Clubs dabei sein. Man wolle wissen, wie so viel Pyrotechnik überhaupt ins Stadion gelangen konnte, sagte Binder. Hierzu habe die Rede Strobls keinen Aufschluss gegeben.

Beim Zweitliga-Spiel zwischen Stuttgart und Karlsruhe (2:0) am 9. April hatten Gästefans Feuerwerkskörper gezündet und Leuchtraketen aufs Spielfeld geschossen. Zudem demolierten KSC-Anhänger einen Bahnhof und Züge. Große Krawalle blieben allerdings aus. „Wir wollen wissen, wie wir in Zukunft ähnliche Vorkommnisse möglichst ausschließen können“, meinte Binder. Strobl sagte im Ausschuss, die Landesregierung wolle alle wichtigen Akteure - zum Beispiel Vereine, den Deutschen Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga - an einen Tisch bekommen und die Probleme gründlich aufarbeiten. Ein Knackpunkt ist die Frage, ob Fußballvereine für Polizei-Aufgebote zukünftig zahlen müssen. Das Innenministerium und die SPD-Fraktion haben dazu noch keine Position bezogen.