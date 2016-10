Ein 45-Jähriger hat in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) mit einer Luftdruckwaffe auf Autos geschossen und einen Passanten bedroht. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann in der Nacht zum Sonntag fest. Ein Polizeihund verletzte ihn dabei leicht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe aus einem Haus auf drei Autos geschossen. Danach verschanzte er sich in einem Zimmer. Außer ihm wurde niemand verletzt. Zum Motiv des Mannes konnte die Polizei zunächst nichts sagen.

