Ellwangen (dpa/lsw) - Mit einer Geschwindigkeit von 217 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer auf einer Landstraße im Ostalbkreis in eine Radarfalle der Polizei gerast. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, war der 48-Jährige mit Ehefrau und Sohn an Bord zwischen Röhlingen und Zöbingen unterwegs - rund 110 Stundenkilometer schneller als erlaubt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von 600 Euro sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

