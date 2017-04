Stuttgart (dpa/lsw) - Das Innenministerium warnt zum Ende der Osterferien vor vollen Straßen. Von Freitag bis Sonntag ist mit einem regen Reise- und Ausflugsverkehr, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Bereits am Vortag hatte der ADAC auf drohenden Rückreiseverkehr aufmerksam gemacht. Besonders staugefährdet sind dem Ministerium zufolge folgende Strecken: Autobahn 5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden, A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld, A7 Würzburg - Füssen/Reutte i.T. zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen, A8 Karlsruhe - Stuttgart - München zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-West sowie zwischen Aichelberg und Ulm-Ost, A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg sowie zwischen Kreuz Stuttgart und Herrenberg und im Kreuz Hegau, Bundesstraße 31 Lindau - Friedrichshafen - Stockach. Wegen Bauarbeiten wird zudem die B312 zwischen Bempflingen und Neckartailfingen (Kreis Esslingen) von Samstag, 7 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, gesperrt. Ebenfalls gesperrt sind die Kreisstraße 2307 und die K2388 im Bereich Mulfingen (Hohenlohekreis) - von Freitag bis Mittwoch. Umleitungen sind ausgeschildert.

