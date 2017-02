Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) hat sich laut Zeitungsberichten für eine stärkere Kontrolle des Internethandels ausgesprochen. Im Interview von „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag) kritisierte Sitzmann nach Darstellung der Blätter die mangelnde Steuerehrlichkeit. Waren ausländischer Händler würden zum Teil zu gering deklariert, Mehrwertsteuer werde teilweise nicht an den Fiskus abgeführt, klagte demnach die Finanzministerin. Es gehe um Millionensummen.

Die Grünen-Politikerin sprach von einer „schwierigen Entwicklung, die wir nach Möglichkeit unterbinden wollen“. Dabei wolle die Regierung auch auf die Bürger setzen. Sitzmann appellierte demnach an Kunden, „genau darauf zu achten, ob sie überhaupt eine Rechnung bekommen und ob die Mehrwertsteuer ausgewiesen wird“. Sollte das nicht so sein, sollten sich Käufer bei den Finanzbehörden melden, „damit diese weiter recherchieren können“, sagte die Ministerin den Zeitungen.

Anzeige