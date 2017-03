Stuttgart (dpa/lsw) - In der Diskussion um die Auftritte türkischer Minister in Deutschland hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Regierung in Ankara zur Mäßigung aufgerufen. Die „Propaganda aus Ankara“ sei ein Versuch, die Gesellschaft in Deutschland - auch die türkische Gemeinschaft - zu spalten, kritisierte Strobl am Dienstag in Stuttgart. Das diene nicht der Integration. „Ich würde mal insgesamt empfehlen, etwas abzurüsten“, sagte der Minister, der auch CDU-Bundesvize ist.

Vergleiche der türkischen Führung Deutschlands mit dem Nationalsozialismus wies er entschieden zurück. Das sei keine Basis für eine Auseinandersetzung. Zugleich bekräftigte der Minister seine Unterstützung für die badische Stadt Gaggenau, die in der vergangenen Woche einen Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag wegen Sicherheitsbedenken abgesagt hatte. Bozdag hatte den Behörden danach „faschistisches Vorgehen“ vorgeworfen.

Die Spielregeln im deutschen Rechtsstaat gelten für alle, wie Strobl betonte. „Wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen.“ Zugleich sagte er, dass das Zusammenleben der deutschen und türkischstämmigen Bürger in Baden-Württemberg „gut, friedlich und konstruktiv“ sei.

Anzeige