Karlsruhe (dpa/lsw) - Unbekannte Diebe haben ein kostbares, brillantbesetztes Diadem aus dem Badischen Landesmuseum in Karlsruhe gestohlen. Der Wert des Schmuckstückes wird auf 1,2 Millionen Euro geschätzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Diadem wurde aus einer verschlossenen Vitrine im sogenannten Thronsaal des Museums entwendet - wann genau sei unklar. Das Fehlen des wertvollen Stückes sei am 29. April entdeckt worden.

Wie genau die Räuber an die Kostbarkeit kamen, wurde nicht mitgeteilt. Die sogenannte Großraumvitrine - ein Glaskasten mit mehreren Ausstellungstücken - blieb unversehrt und sei „mit einem geeigneten Gegenstand“ geöffnet worden, sagte eine Museumssprecherin ohne weitere Details zu nennen. Auch zur Art der Alarmanlage wurde nichts mitgeteilt.

Die Goldschmiedearbeit aus Gold, Platin und 367 Brillanten gehörte der Großherzogin Hilda von Baden und stammt den Angaben zufolge aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Anzeige