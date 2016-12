Kernen im Remstal (dpa/pol) - Bei einem Brand in einer Metallbaufirma in Kernen-Rommelshausen im Remstal sind gestern vier Menschen verletzt worden. Ein 44-Jähriger, der im Gebäude war, wurde schwer verletzt, sein 20-jähriger Sohn und zwei Feuerwehrleute leicht, wie die Polizei mitteilte.

Anzeige

In dem brennenden Gebäude befand sich auch die Wohnung des Inhabers und eine Kfz-Werkstatt als Untermieter, in der die beiden Männer übernachtet hatten. Dort soll das Feuer den Angaben zufolge auch ausgebrochen sein. Der Inhaber und seine Familie konnten sich unverletzt ins Freie retten.

„Durch die Nähe des Brandes zum Bahngleis musste der Zugverkehr zwischen Waiblingen und Endersbach am Mittwochmorgen eingestellt werden“, sagte der Polizeisprecher. Die Feuerwehr musste Schläuche über die Gleise legen. Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Der Brand brach nach Polizeiangaben um 04:15 Uhr in Kernen-Rommelshausen im Gewerbegebiet „Auf der Höhe“ aus. Der Gebäudekomplex, in dem sich die Metallbaufirma und die Wohnung des Inhabers befindet, ist zum Teil an weitere Firmen vermietet. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff schließlich auf einen unmittelbar angrenzenden Dachdeckerbetrieb über, welcher ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden bei mehreren Millionen Euro liegen. Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Feuerwehren aus Kernen im Remstal und Fellbach waren mit einem Großaufgebot angerückt und mussten das Feuer, welches sich rasch ausbreitete, intensiv bekämpfen. Kurz nach 8 Uhr konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden.