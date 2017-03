Stuttgart (dpa/lsw) - Mit milden Temperaturen und viel Niederschlag bewegt sich ein Hochdruckgebiet auf Baden-Württemberg zu. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag setzt der Regen im Land am Mittwoch mancherorts bereits am späten Vormittag ein. Erst am Donnerstagabend lassen die Schauer nach. Zwar hat das Hochdruckgebiet auch für das Wochenende Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad parat, die Sonne zeigt sich demnach jedoch nur vereinzelt. Wintersportler profitieren vom Wetter kaum: Am Feldberg beispielsweise verwandelt sich am Donnerstag der Schneefall in Regen.

