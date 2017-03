Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Mit neuem Zwist hat der Landesparteitag der AfD im Südwesten begonnen. AfD-Bundeschef Jörg Meuthen sprach sich in seiner Eröffnungsrede am Samstag in Sulz am Neckar dagegen aus, dass Bundestagskandidaten auch Parteiämter ausfüllen. Damit stellte er sich gegen die baden-württembergische Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, die an die Spitze des Landesverbandes strebt. Sie hat auf Listenplatz eins zugleich beste Chancen, bei der Wahl am 24. September in den Bundestag zu kommen.

Meuthen sagte, die Vorstandsarbeit sei sehr aufwendig. „Dass nun künftige Bundestagsabgeordnete diese Zeit aufbringen, das schließe ich aus - ja Leute, das geht nicht“, sagte der Chef der baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion vor rund 400 Parteimitgliedern.

Auf dem Parteitreffen steht mit der Wahl eines neuen Landesvorstandes eine Richtungsentscheidung bevor. Weidel sieht sich bei der Bewerbung um den Posten der ersten Landessprecherin mit Herausforderer Ralf Özkara konfrontiert, dem bisherigen Büroleiter von Meuthen.

