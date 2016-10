Neuenstadt am Kocher (dpa/lsw) - Ein 39 Jahre alter Kurierfahrer soll bei seiner Kündigung in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) einen Kollegen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Tatverdächtige sei nach Erkenntnissen der Ermittler am Samstagmorgen von dem 31-Jährigen aufgefordert worden, ein Formular zur Kündigung zu unterschreiben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der Kurier soll sich dabei uneinsichtig gezeigt und schließlich ein Messer aus seinem Auto geholt haben. Damit stach er dem Kollegen in den Rücken. Ein Notarzt behandelte den Verletzten noch auf dem Firmengelände. Er kam in ein Krankenhaus. Welche Stellung der Mann innerhalb des Unternehmens hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Der Tatverdächtige meldete sich noch am Abend auf dem Polizeirevier - erstaunlicherweise um den verletzten Kollegen wegen Körperverletzung anzuzeigen. Die Beamten nahmen ihn fest. Inzwischen gestand der 39-Jährige die Tat. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Anzeige