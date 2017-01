Stuttgart (dpa/lsw) - Rund acht Monate vor der Bundestagswahl sucht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Schulterschluss mit der CDU in Baden-Württemberg. Merkel nimmt an diesem Samstag an der traditionellen Klausursitzung der Landespartei in Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) teil. CDU-Landeschef Thomas Strobl, der auch CDU-Bundesvize ist, sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: „Wir sind absolut entschlossen, aus dem deutschen Südwesten ein dickes Stimmenpaket für die CDU nach Berlin zu schicken.“

2013 hatte die Südwest-CDU bei der Bundestagswahl mit fast 46 Prozent das beste Ergebnis aller CDU-Landesverbände eingefahren. Es gehe darum, dass Merkel als „Fels in der Brandung in diesen unruhigen Zeiten“ weiter Deutschlands erfahrene Steuerfrau sei, sagte Strobl. „Es gilt, sich mit ganzer Kraft gegen eine rot-rot-grüne Koalition zu stemmen. Rot-Rot-Grün im Land Berlin zeigt gerade, was wir für Baden-Württemberg und Deutschland nicht wollen“, sagte er.