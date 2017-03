Von Julia Giertz





Stuttgart - Das sogenannte Bruttokostenmodell der Privatschulfinanzierung ist schon seit zehn Jahren im Gespräch. Jetzt scheint es im Südwesten künftig auch umgesetzt zu werden.

Was hat es mit diesem Modell auf sich?

Das Land soll demnach 80 Prozent der Kosten bezahlen, die es für einen Schüler an einer öffentlichen Schule auch zahlen müsste. Der Kostendeckungsgrund liegt derzeit mit Schnitt auf 78,1 Prozent unter diesem Wert. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat zugesagt, dass dieser Wert im kommenden Schuljahr erreicht wird.

Reicht das Modell den Schulen?

Nicht ganz, denn sie wollen Planungssicherheit über die laufende Legislaturperiode hinaus. Überdies ist noch strittig, was alles in die Kosten eines öffentlichen Schülers einbezogen ist. So fehlten manche Aufwendungen für die Schulverwaltung und das Referenzjahr sei 2013/14, kritisiert die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Baden-Württemberg (AGFS).

Was kostet das Modell das Land?

Dafür muss es rund 15 Millionen jährlich mehr berappen.

Welche Kosten kommen hinzu?

Weit mehr als das Bruttokostenmodell wird der sogenannte Schulgeldausgleich die Landeskasse strapazieren: Er ist Folge eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs, dessen Vorgaben bis August dieses Jahres umgesetzt werden müssen. Schulen solle demnach Ausgleich erhalten, wenn sie Eltern ganz oder teilweise das Schulgeld erlassen. Dafür sind 50 Millionen jährlich eingeplant.

Welche Kritik gibt es am neuen Ausgleichssystem?

Den Schulen passt nicht, dass das Kultusministerium an einen Ausgleich in Höhe von zehn Prozent der Kosten eines öffentlichen Schülers einen zehn-prozentigen Eigenanteil der Schule koppelt. Sie finden eigentlich nur einen Eigenanteil von vier Prozent zumutbar.

Welche weiteren Streitpunkte gibt es noch?

Die AGFS versteht nicht, dass berufliche Schulen wie das berufliche Gymnasium von dem Ausgleichsanspruch nicht profitieren können. Die dürften nicht außen vor bleiben, bloß, weil sie noch nicht existierten, als das Privatschulgesetz formuliert wurde.