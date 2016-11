Freiburg/Tübingen (dpa/lsw) - In immer mehr baden-württembergischen Städten wird dem Müllberg aus Kaffeebechern der Kampf angesagt: Nach einer Initiative für Mehrwegbecher in Tübingen führt die badische Universitätsstadt Freiburg ein Pfandsystem für wiederverwendbare Trinkgefäße ein. Die Aktion startet am kommenden Montag (21.11.), wie der Geschäftsführer der Freiburger Stadtreinigung, Michael Broglin, sagte. Freiburg ist nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe die erste baden-württembergische Stadt, die ein solches System einführt.

Nach Angaben einer Sprecherin des Städtetags Baden-Württemberg greift die Idee der Müllvermeidung beim Kaffeetrinken immer mehr um sich: „Vor allem die Abfallwirtschaftsbetriebe starten immer öfter solche Aktionen und geben die Becher aus.“ Die Verbraucher reagieren jedoch nur zögerlich, wie erste Erfahrungen zeigen. In der 86 000-Einwohner-Stadt Tübingen wurden seit April 2000 Becher verkauft.

Anzeige