Weil der Stadt (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Taxi sind in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 62 Jahre alte Fahrer am Mittwoch wohl zum Überholen ausgeschert - und hatte dabei ein entgegenkommendes Auto seitlich gestreift. Danach geriet das Taxi erneut auf die Gegenfahrbahn und prallte auf einen Wagen, in dem ein 33-Jähriger mit einem Neunjährigen saß. Alle drei Fahrer und das Kind wurden verletzt, der Taxifahrer schwer. Der Sachschaden lag bei 30.000 Euro.

