Bretten (dpa/lsw) - Eine 75 Jahre alte Frau hat im Kreis Karlsruhe einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Sie sei am Samstag auf einer Bundesstraße bei Bretten mit ihrem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und habe dabei ein Auto gestreift und ein anderes frontal gerammt, teilte die Polizei in Karlsruhe mit. In der Folge kam es zu einem weiteren schweren Zusammenstoß zweier Wagen. Die 75-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und kam mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik nach Karlsruhe. Ihr 80 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

In einem anderem Auto wurde zwei Frauen leicht verletzt. Ein 14 Jahre altes Mädchen wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, ihr neun Jahre alter Bruder wurde leicht verletzt. Auch der 30 Jahre alte Fahrer eines anderen Autos erlitt leichte Verletzungen. An den Rettungs- und Bergungsarbeiten waren mehrere Notärzte, darunter ein Kindernotarzt, vier Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber und fast 30 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen beteiligt. Die Bundesstraße war rund drei Stunden lang gesperrt.